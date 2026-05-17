“Domenica In” – Gli ospiti del 17 maggio

Su Rai1 domenica 17 maggio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Roberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata e canterà dei brani molto amati dal pubblico.

Francesco Gabbani presenterà il nuovo singolo estivo “Summer Funk” e ricorderà alcune delle sue collaborazioni più significative, tra cui quella con l’indimenticabile Ornella Vanoni.

Francesca Fialdini presenterà la nuova stagione di “Fame d’amore”, al via domenica 17 maggio in seconda serata su Rai3.

Pino Strabioli, per i “50 anni di Domenica in”, renderà omaggio a Raffaella Carrà, ricordando la storica edizione 1986-87 da lei condotta.

Rosa Chemical arriverà in studio insieme alla madre Rosa e si esibirà con il nuovo singolo “Mammamì”.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana con le giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi.

In collegamento da Castelfranco Veneto interverrà Franco Antonello per raccontare il progetto letterario dedicato ai ragazzi autistici “Sull’isola che non c’era”.

Enzo Miccio commenterà la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.