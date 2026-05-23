“Domenica In” – Gli ospiti del 24 maggio

Su Rai1 domenica 24 maggio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Antonello Venditti sarà intervistato e si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi più grandi successi e presenterà al pubblico il suo nuovo album e il tour “Daje! Live Summer 2026”.

Barbara De Rossi ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro.

Rosanna Fratello presenterà il suo nuovo singolo “Tremenda”.

Franco Ricciardi, che si è sposato recentemente, in studio canterà il brano “Primmavera”.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a ospiti ed esperti.

Proseguirà, inoltre, il racconto di Pino Strabioli con un nuovo capitolo dedicato ai 50 anni di “Domenica In”, tra memoria televisiva e aneddoti.

Enzo Miccio commenterà i look delle star protagoniste della 79ª edizione del Festival di Cannes, offrendo il suo sguardo esperto su stile e tendenze.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.