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I Cesaroni – 18 maggio – La trama

Redazione
di Redazione
I Cesaroni - Il ritorno

Su Canale 5, lunedì 18 maggio 2026 in prima serata, va in onda la sesta puntata della serie “I Cesaroni – Il ritorno”, diretta e interpretata da Claudio Amendola.

I Cesaroni – Il ritorno – La trama

Marco sembra essere sempre più cupo dopo il suo rientro da Milano e questo suo stato d’animo preoccupa il figlio Adriano.

Anche Mimmo non sta attraversando un bel momento. È, infatti, pensieroso e giù di morale poichè la sua relazione con Ines sembra non procedere per il verso giusto.

Nel frattempo l’organizzazione della festa di compleanno di Adriano incontra diversi ostacoli.

Il cast

Nel cast: Claudio Amendola, Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Pietro Serpi, Valentina Bivona, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.

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