“I Cesaroni – Il ritorno” – Puntata del 25 maggio

Su Canale 5, lunedì 25 maggio 2026 in prima serata, va in onda la settima puntata della serie “I Cesaroni – Il ritorno”, diretta e interpretata da Claudio Amendola.
I Cesaroni – Il ritorno – La trama
Sempre più in crisi e tormentato dai dubbi, Marco esita ad affrontare Virginia per parlarle con sincerità di quanto accaduto con Eva.
Nel frattempo, Lidia invita al ristorante uno chef affinché assaggi i patti preparati da Virginia e promuova il ristorante.
Il cast
Nel cast Claudio Amendola, Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Pietro Serpi, Valentina Bivona, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.