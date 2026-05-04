I Cesaroni – La trama della puntata del 4 maggio

Su Canale 5, lunedì 4 maggio 2026 in prima serata, va in onda la quarta puntata della serie “I Cesaroni – Il ritorno”, diretta e interpretata da Claudio Amendola.
I Cesaroni – Il ritorno – La trama della quarta puntata
L’apertura del ristorante Cesaroni non sembra procedere secondo i piani.
Carlo decide di andare via, allontanandosi dalla figlia Virginia.
Marco e Marta si mettono in viaggio per Milano per incontrare Eva, che arriva da New York. Marta vuole, infatti, restare a Roma, e perciò, insieme al padre, intende convincere la madre a non farla partire per gli Stati Uniti.
Il cast
Nel cast: Claudio Amendola, Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Pietro Serpi, Valentina Bivona, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.