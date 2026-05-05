Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno – Rai1

Ha per titolo “La pazienza del ragno” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 5 maggio 2026 in prima serata, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

L’episodio è diretto da Alberto Sironi.

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno – Trama

Il Commissario Montalbano indaga sull’anomalo sequestro della ventenne Susanna Mistretta, scomparsa misteriosamente mentre tornava a casa in motorino per una strada di campagna.

I Mistretta, un tempo ricchi, hanno perso tutto qualche anno prima, avendo persino difficoltà a sostenere le cure mediche di cui necessita Giulia, la madre di Susanna, vittima di un fortissimo esaurimento nervoso che la sta portando alla morte.

Il Questore decide di assegnare l’indagine al Commissario Valente, più esperto di sequestri, il quale però chiede a Montalbano di collaborare con lui.

I rapitori telefonano al padre della ragazza, Salvatore Mistretta, facendogli sentire la voce della figlia e preannunciando la richiesta di un sostanzioso riscatto.

Montalbano, ripercorrendo la strada dove è stato ritrovato il motorino di Susanna, trova il casco della ragazza gettato in un campo.

Il Commissario interroga la proprietaria di una rivendita di uova che si trova nei paraggi, la quale dichiara che, la sera in cui Susanna è stata rapita, ha visto una macchina fare manovra nello spazio antistante la sua casupola.

I carabinieri, intanto, trovano lo zainetto della ragazza in un punto diametralmente opposto al luogo dove è stato ritrovato il casco, confermando a Montalbano che i rapitori stanno tentando di depistarli…

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Maurizio Marchetti, Luigi Nicolosi, Federica De Cola, Alessandro Rognone, Clelia Rondinella, Biagio Pelligra.