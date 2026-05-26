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Il Commissario Montalbano – La trama dell’episodio “La pista di sabbia”

Redazione
di Redazione
Il Commissario Montalbano

Ha per titolo “La pista di sabbia” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 26 maggio 2026 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia – Trama

La pista di sabbia è una storia che si svolge in un contesto completamente nuovo per Montalbano, quello delle corse di cavalli: alcune elegantissime, altre clandestine.

L’episodio inizia con il ritrovamento di un cavallo massacrato che è venuto a morire sulla spiaggia sotto la casa del Commissario.

Da quel momento Montalbano incomincia la sua indagine difficile, evitando i falsi obiettivi che si frappongono tra lui e la soluzione.

Il cast

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Roberto Nobile, Isabell Sollman, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Carmelinda Gentile, Mirella Petralia, Mandala Tayde, Gigio Morra.

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