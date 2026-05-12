Il Commissario Montalbano – La trama dell’episodio “Il gioco delle tre carte”

Ha per titolo “Il gioco delle tre carte” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 12 maggio 2026 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dal racconto presente nel libro di Andrea Camilleri “Gli arancini di Montalbano“.

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte – Trama

Girolamo Cascio, noto costruttore edile di Vigata, viene ritrovato morto sul ciglio di una strada.

Ciccio Monaco, ragioniere nella ditta di Cascio, è convinto che l’uomo non sia vittima di un pirata della strada ma che sia stato ucciso e confida i suoi sospetti a Montalbano riferendo che, nei giorni precedenti alla sua morte, Cascio era rimasto molto turbato da alcune telefonate fatte da un uomo con la voce molto roca e sgradevole.

Le perizie della scientifica confermano delle stranezze nella dinamica dell’incidente.

Montalbano indaga sulla vicenda.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Carmela Gentile, Marcello Perracchio, Stefano Dionisi, Simona Cavallari, Pierluigi Corallo, Gigio Morra, Gilberto Idonea, Nuccio Vassallo, Barbara Tabita, Marcello Paride Benassai, Valeria Milillo.