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“Il sesso degli angeli”, film su Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Il sesso degli angeli

Su Rai Movie domenica 17 maggio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Leonardo Pieraccioni dal titolo “Il sesso degli angeli”.

Il sesso degli angeli – La trama

Don Simone è un giovane prete della provincia toscana con una chiesetta sempre in difficoltà e poco frequentata dai ragazzi, che preferiscono, piuttosto, lo “stare insieme” dei social.

Ma un giorno Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrebbe risollevare le sorti economiche del suo oratorio.

Giunto a Lugano, Don Simone, però, scopre una scioccante verità.

Nel cast Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli.

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