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“Il viaggio di Yao” – Su Rai5 un film con Omar Sy – La trama

Redazione
di Redazione
Il viaggio di Yao

Su Rai5 lunedì 4 maggio 2026 alle ore 21.23 va in onda il film di Philippe Godeau dal titolo “Il viaggio di Yao”, con Omar Sy.

Il viaggio di Yao – La trama

Yao, un ragazzino di 13 anni che vive in un villaggio nel Nord del Senegal, è disposto a tutto pur di incontrare il suo eroe, Seydou Tall, un celebre attore francese.
Invitato a Dakar per promuovere il suo ultimo libro, Seydou si reca per la prima volta nel suo Paese d’origine.

Per realizzare il suo sogno, il giovane Yao organizza la sua fuga e intraprende un viaggio in solitaria di 387 chilometri per raggiungere la Capitale.

Commosso dall’incontro con il bambino, l’attore decide di sottrarsi ai suoi obblighi professionali e di riaccompagnarlo a casa.

Ma sulle strade polverose del Senegal, Seydou comprende che il percorso verso il villaggio del suo giovane amico, in realtà è anche un percorso verso le sue stesse radici.

Nel cast Omar Sy, Lionel Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Alibeta, Gwendolyn Gourvenec.

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