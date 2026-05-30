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“In mezzo al mare”, su Rai5 il teatro di Mattia Torre

Redazione
di Redazione
Valerio Aprea, "In mezzo al mare"

Su Rai5 sabato 30 maggio 2026 in prima serata la pièce teatrale di Mattia TorreIn mezzo al mare“, interpretata da Valerio Aprea.
La direzione artistica e la regia sono di Paolo Sorrentino.

Sulla Via Aurelia, alle tre e mezzo del mattino un uomo assiste a un incidente stradale e ora, a distanza di mesi, è chiamato a ‘spiegarsi’ di fronte a un giudice.

Ma testimoniare presuppone una conoscenza abbastanza precisa del fatto in questione, e la cosa gli riesce alquanto difficile. Ha, infatti, realizzato di non capire niente, né di sé né del mondo che lo circonda. Perché in un’epoca in cui tutto deve essere chiaro, lui è in balia delle onde.

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