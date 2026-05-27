“Indiana Jones e il quadrante del destino”, con Harrison Ford – La trama del film

Su Canale 5 mercoledì 27 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di James Mangold dal titolo “Indiana Jones e il quadrante del destino”, quinto capitolo della celebre saga avventurosa con protagonista l’iconico archeologo interpretato da Harrison Ford.
Indiana Jones e il quadrante del destino – La trama
Siamo nel 1969: mentre la corsa allo spazio infiamma il mondo, Indiana Jones è alle prese con un nuovo pericoloso nemico legato al suo passato.
Al centro dell’avventura c’è il misterioso Quadrante di Archimede, un antico manufatto capace di alterare il corso della storia.
Tra inseguimenti, viaggi tra continenti e segreti sepolti, Indy dovrà ancora una volta mettere alla prova coraggio e ingegno per impedire che l’oggetto finisca nelle mani sbagliate.
Nel cast Harrison Ford, Frank Marshall, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen.