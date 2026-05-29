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“John Wick 4” – Rai2

Redazione
di Redazione
John Wick 4

Su Rai2 venerdì 29 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Chad Stahelski dal titolo “John Wick 4”, con Keanu Reeves.

John Wick 4 – La trama

John Wick, torna per affrontare un nuovo e potente nemico: Il Marchese.

Con una taglia multimilionaria sulla sua testa, Wick deve lottare per la sua sopravvivenza e per conquistare la libertà dalla Gran Tavola.

Ma il suo destino è ancora più incerto quando vecchi amici si trasformano in nemici mortali e il mondo criminale si espande oltre i confini di New York City.

Nel cast Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane.

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