“John Wick 4” – Rai2

Su Rai2 venerdì 29 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Chad Stahelski dal titolo “John Wick 4”, con Keanu Reeves.
John Wick 4 – La trama
John Wick, torna per affrontare un nuovo e potente nemico: Il Marchese.
Con una taglia multimilionaria sulla sua testa, Wick deve lottare per la sua sopravvivenza e per conquistare la libertà dalla Gran Tavola.
Ma il suo destino è ancora più incerto quando vecchi amici si trasformano in nemici mortali e il mondo criminale si espande oltre i confini di New York City.
Nel cast Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane.