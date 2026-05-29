“Jurassic World – Il dominio” – Italia 1

Su Italia 1 venerdì 29 maggio 2026 in prima serata va in onda il film diretto da Colin Trevorrow dal titolo “Jurassic World – Il dominio“.
Jurassic World – Il dominio – La trama
Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri vivono ora a stretto contatto con gli esseri umani, cambiando per sempre l’equilibrio del pianeta.
Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.
Ndel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda.