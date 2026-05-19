“L’ombra di Caravaggio”, un film di Michele Placido – Rai Movie

“L’ombra di Caravaggio” è il titolo del film di Michele Placido in onda su Rai Movie martedì 19 maggio 2026 in prima serata.
L’ombra di Caravaggio – La trama
1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento in campo artistico.
Dopo aver appreso che Caravaggio utilizzava prostitute e mendicanti come modelli nei suoi dipinti sacri, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso un uomo.
Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore.
Il cast
Nel cast Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, Alessandro Haber, Michele Placido, Moni Ovadia, Gianfranco Gallo, Brenno Placido, Lorenzo Lavia, Gianluca Gobbi, Maurizio Donadoni, Duccio Camerini, Carlo Gabardini, Lea Gavino, Tommaso De Bacco, Pietro Micci, Michelangelo Placido.