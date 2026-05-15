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“La pelle del mondo” – 15 maggio – Rai5

Redazione
di Redazione
La pelle del mondo

Su Rai5 venerdì 15 maggio 2026 in prima serata appuntamento con “La pelle del mondo“, il programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, docente universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

Le piante non si spostano, eppure, si muovono e viaggiano! In questa puntata, insieme a Tomas Saraceno, Caterina Balivo, Cristiano Tomei, Valeria Margherita Mosca, Anna Favella, Giovanni Storti, si scopriranno le numerose possibilità di cui dispongono le piante per viaggiare, e di come esse siano delle impareggiabili colonizzatrici, spesso sfruttando proprio gli umani.

Corrado Guzzanti torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.

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