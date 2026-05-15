“La pelle del mondo” – 15 maggio – Rai5

Su Rai5 venerdì 15 maggio 2026 in prima serata appuntamento con “La pelle del mondo“, il programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

“La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, docente universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

Le piante non si spostano, eppure, si muovono e viaggiano! In questa puntata, insieme a Tomas Saraceno, Caterina Balivo, Cristiano Tomei, Valeria Margherita Mosca, Anna Favella, Giovanni Storti, si scopriranno le numerose possibilità di cui dispongono le piante per viaggiare, e di come esse siano delle impareggiabili colonizzatrici, spesso sfruttando proprio gli umani.

Corrado Guzzanti torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.