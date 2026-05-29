“La sala professori”, trama e cast – Rai3

Per il ciclo “Il grande cinema d’autore”, su Rai3 venerdì 29 maggio 2026 alle ore 21.25 va in onda il film di Ilker Çatak dal titolo “La sala professori”, con Leonie Benesch.
La sala professori – La trama
Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto.
Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.
Nel cast Leonie Benesch, Leo Stettnisch, Michael Klammer, Rafael Stachoviak, Anne-Kathrin Gummich, Eva Löbau, Kathrin Wehlisch, Sarah Bauerett.