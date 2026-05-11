“La vita invisibile di Eurídice Gusmão”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5 lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21.27 va in onda il film di Karim Aïnouz dal titolo “La vita invisibile di Eurídice Gusmão”, basato sull’omonimo romanzo di Martha Batalha.
La vita invisibile di Eurídice Gusmão – La trama
Rio de Janeiro, 1950. Eurídice e Guida sono due sorelle inseparabili che vivono con i loro genitori dagli ideali conservatori.
Immerse in una vita tradizionale, nutrono entrambe dei sogni: Eurídice vuole diventare una rinomata pianista, mentre Guida è in cerca del vero amore.
Guida vede nella sorella una preziosa confidente per le sue avventure amorose, Eurídice trova nella vivace sorella maggiore l’incoraggiamento di cui ha bisogno per perseguire il suo sogno di diventare una pianista professionista.
Le loro scelte porteranno alla drastica decisione del padre di separarle. Le due sorelle prenderanno due strade diverse senza mai perdere la speranza di potersi ritrovare…
Nel cast Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão, Maria Manoella, Antònio Fonseca, Cristina Pereira, Gillray Coutinho, Fernanda Montenegro.