“Lapponia I love iù” – La trama e il cast

Su Rai1 domenica 17 maggio 2026 in prima serata va in onda il film diretto da Ken-Are Bongo dal titolo “Lapponia I love iù”, con Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci, Sissi Jomppanen.

Lapponia I love iù – La trama

Carmine Esposito è nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina alla criminalità. Fin da piccolo, immerso in un ambiente malavitoso, si ritrova a compiere piccoli furti insieme agli amici Enzo e Antonio.

La situazione cambia radicalmente quando una rapina va per il verso sbagliato: hanno derubato un importante boss mafioso e, se non vogliono rischiare la vita, devono restituire i soldi. Soldi che, però, non hanno.

Quando Carmine scopre che suo fratello maggiore Salvatore, rinnegato per aver denunciato e fatto arrestare il padre, è morto lasciandogli in eredità la sua villa in Finlandia, sembra intravedere una via d’uscita. Potrebbe vendere la villa e usare il ricavato per saldare il debito. Così, Carmine, Enzo e Antonio partono per la Finlandia.

Arrivati a destinazione, i tre ragazzi scoprono che per ottenere il diritto all’eredità bisogna affrontare una clausola testamentaria: rimanere in Finlandia per due lunghi mesi.

Grazie a Sunnà, compagna di Salvatore, Carmine inizia a scoprire sempre più dettagli sulla vita del fratello maggiore e a ricostruire un quadro nitido del suo passato.

Nel frattempo, Carmine si innamora perdutamente di Maren Elle, una ragazza che porta avanti da sola l’allevamento di renne di famiglia.

Nel tentativo di conquistare Maren Elle, Carmine si trova di fronte a una realtà che lo costringe a mettere in discussione ogni sua certezza.

Il cast

Nel cast Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci, Sissi Jomppanen, Antonio Annina, Alessandro Giangrande, Philip Thompson, Ánne Mággá Wigelius, Sammeli Valle, Niko Valkeapää, Anni Kristiina Juuso, Petter Lukkari, con la partecipazione di Vincenzo Ferrera.