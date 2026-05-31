“Miami Beach” – Film – Rai Movie

“Miami Beach” è il titolo del film di Carlo Vanzina in onda su Rai Movie domenica 31 agosto 2026 alle ore 21.10.

Miami Beach – La trama

Miami Beach è una commedia romantica ambientata nel mondo degli italiani a Miami. È lì che vanno a studiare all’Università Luca, romano, figlio di Giovanni, e Valentina, milanese, figlia di Olivia.

Durante il viaggio in aereo da Roma a Miami, Olivia e Giovanni litigano furiosamente. I loro figli ancora non sanno che si ritroveranno insieme nella stessa Università. Tra i due però, malgrado i genitori che si odiano, nascerà una romantica e buffa storia d’amore ambientata nel mondo del college.

A Miami arriva anche Giulia insieme a delle sue amiche coetanee di 17 anni. Sono venute qui per assistere al famoso concerto dei deejay più importanti del mondo. C’è un problema però: Giulia doveva andare in vacanza con suo padre Lorenzo ma è scappata lasciandolo all’aeroporto di Roma.

Lorenzo decide di andare a cercarla a Miami ma non sa dov’è, non parla inglese e non conosce la città. È un’impresa quasi disperata. Si farà aiutare nella sua ricerca da un giovane italiano, Bobo, studente fuoricorso con il quale scoprirà la vita dei giovani in quella grande metropoli.

Nel cast Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Max Tortora, Emanuele Propizio, Giampaolo Morelli, Neva Leoni, Filippo Laganà, Camilla Tedeschi, Carola Ripani, Maria Vittoria Argenti, Mariela Garriga, Nina Strauss, Alessio Del Mastro.