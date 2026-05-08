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“Moschettieri del Re – La penultima missione”, film su Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Moschettieri del Re. La penultima missione

Su Rai Movie venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Giovanni Veronesi dal titolo “Moschettieri del Re – La penultima missione”.

Moschettieri del Re – La penultima missione – La trama

D’Artagnan, Porthos, Athos, Aramis: oggi sono un allevatore di bestiame con un improbabile accento francese, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri.

Abilissimi con spade e moschetti, saranno richiamati all’avventura dalla Regina Anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal Cardinale Mazzarino, con la sua cospiratrice Milady.

Affiancati nelle loro gesta dall’inscalfibile Servo muto e da un’esuberante Ancella, i quattro – in sella a destrieri più o meno fedeli – combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo Luigi XIV.

Muovendosi al confine tra realtà e fantasia, i nostri si spingeranno fino a Suppergiù, provando a portare a termine un’altra incredibile missione.

Nel cast Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli, Valeria Solarino, Roberta Procida, Luis Molteni.

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