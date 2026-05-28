“Norma” di Bellini – Il cast – Rai5

Nel 2021 al Teatro Massimo Bellini di Catania è andato in scena il capolavoro di Vincenzo Bellini “Norma”, tragedia lirica in due atti, su libretto di Felice Romani.
Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura giovedì 28 maggio 2026 alle ore 22.57 su Rai5.
Sul podio il Maestro Fabrizio Maria Carminati.
§La regia è di Davide Livermore.
Norma – Personaggi e interpreti
Norma: Marina Rebeka;
Pollione: Stefan Pop;
Adalgisa: Asude Karayavuz;
Oroveso: Dario Russo;
Clotilde: Tonia Langella;
Flavio: Saverio Pugliese.
Con la partecipazione di Clara Galante nel ruolo di Giuditta Pasta e di Mariagrazia Solano nel ruolo della governante.
Orchestra e Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania.
Maestro del Coro Luigi Petrozziello.
La regia televisiva è di Barbara Napolitano.