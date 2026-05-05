“Orlando”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5 martedì 5 maggio 2026 alle 21.22 ore va in onda il film di Daniele Vicari dal titolo “Orlando”, con Michele Placido.
Orlando – La trama
Orlando, anziano montanaro del Centro Italia, lascia per la prima volta il suo paese per raggiungere il figlio a Bruxelles.
Qui scopre l’esistenza della nipote dodicenne Lyse.
Lontani per età e visione del mondo, i due imparano a conoscersi, costruendo un ponte tra passato e futuro.
Nel cast Michele Placido, Christelle Cornil, Anis Gharbi, Daniela Giordano, Denis Mpunga, Angelica Kazankova, Fabrizio Rongione, Federico Pacifici.