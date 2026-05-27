HomeTelevisione“Pare parecchio Parigi”, trama e cast - Rai1
Televisione

“Pare parecchio Parigi”, trama e cast – Rai1

Redazione
di Redazione
Pare parecchio Parigi

Su Rai1 mercoledì 27 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di e con Leonardo Pieraccioni dal titolo “Pare parecchio Parigi”, ispirato ad una storia vera.

Pare parecchio Parigi – La trama

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli, ecco che i tre fratelli, che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli.

Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà.

Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

Nel cast Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica, Massimo Ceccherini, Gianni D’addario, Giancarlo Ratti, Massimiliano Galligani, Giuseppe Gandini, Alessandro Riccio, Marta Richeldi, Giorgio Borghetti, Alessio Binetti, Gabriele Careddu.

Mostre

A Milano una mostra dedicata a Paul Troubetzkoy

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more

“Van Dyck l’Europeo”, mostra a Palazzo Ducale di Genova

"Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra"
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei