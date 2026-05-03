“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” – La puntata del 3 maggio

Su Rai1 domenica 3 maggio 2026 in prima serata nuovo appuntamento con la serie tv “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini.
La regia è di Vincenzo Pirozzi.
Roberta Valente – Notaio in Sorrento – “Mia cara miss”, la trama dell’episodio 7
Quando Roberta viene chiamata a sostituire il notaio Carrano nell’annuale concorso di bellezza di Sorrento, il suo compito è semplice: garantire la regolarità assoluta della competizione.
Ma tra colpi di scena, retroscena poco limpidi e manovre ai limiti del regolamento, la situazione si complica in fretta.
A rendere tutto ancora più spinoso è la presenza tra le concorrenti di un’aspirante miss che Roberta trova insopportabile.
Il cast
Nel cast Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Teresa Del Vecchio, Enzo Casertano, Gianni Parisi, Susy Del Giudice, Rosaria De Cicco, Margherita Di Rauso, Biagio Musella, Giuseppe D’Ambrosio, Davide Schiavo, Adriana Savarese, Fabrizio Serpico, Antonio Cossia, Ivana Maione, con la partecipazione di Sebastiano Somma.