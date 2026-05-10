“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” – La trama dell’ultima puntata

Su Rai1 domenica 10 maggio 2026 in prima serata va in onda l’ultima puntata della serie tv “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini.
La regia è di Vincenzo Pirozzi.
Roberta Valente – Notaio in Sorrento – “I sogni son desideri?”, la trama
Il limoneto che Vito cura con amore da anni, in memoria del suo più caro amico scomparso, è minacciato da una rivendicazione inattesa: i legittimi proprietari vogliono trasformare il terreno in un parcheggio privato.
Roberta e i suoi collaboratori si mobilitano per scongiurare quella che sarebbe una dolorosa perdita, non solo affettiva ma anche simbolica.
Nel frattempo, fervono i preparativi per l’imminente matrimonio di Roberta, tra attese, imprevisti… e alcune sorprendenti rivelazioni.
Il cast
Nel cast Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Teresa Del Vecchio, Enzo Casertano, Gianni Parisi, Susy Del Giudice, Rosaria De Cicco, Margherita Di Rauso, Biagio Musella, Giuseppe D’Ambrosio, Davide Schiavo, Adriana Savarese, Fabrizio Serpico, Antonio Cossia, Ivana Maione, con la partecipazione di Sebastiano Somma.