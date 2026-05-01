“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” – Terza puntata – Rai Premium

Su Rai Premium venerdì 1 maggio 2026 in prima serata va in onda la terza puntata della serie tv “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini.
La regia è di Vincenzo Pirozzi.
Roberta Valente – Notaio in Sorrento – La trama della terza puntata
Episodio 5 – La macchina del tempo
Una vecchia Fiat 500 è al centro di un romantico ed enigmatico lascito testamentario, affidato a Vito che da tempo frequenta la casa di riposo dove viveva l’anziana benefattrice scomparsa.
Colpito e disorientato dall’inattesa responsabilità, Vito decide di rivolgersi a Roberta per fare chiarezza. Il caso si rivela fin da subito legalmente intricato e profondamente umano.
Episodio 6 – Terapia d’urto
Un caso delicato coinvolge a fondo tutto lo Studio Notarile, chiamato a occuparsi della tutela di Filippo, un ragazzo con la sindrome di Down, recentemente rimasto orfano e capace di conquistare il cuore di chiunque lo incontri.
Due diverse disposizioni testamentarie lasciate dai genitori hanno generato incertezza su chi debba prendersi cura del ragazzo.
Roberta e il suo team si impegnano a fondo per andare oltre gli aspetti legali e capire con quale dei due zii Filippo potrà davvero sentirsi a casa.
Intanto, Roberta inizia a notare che Stefano, il suo futuro sposo, appare sempre più distratto e distaccato.
Il cast
Nel cast Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Teresa Del Vecchio, Enzo Casertano, Gianni Parisi, Susy Del Giudice, Rosaria De Cicco, Margherita Di Rauso, Biagio Musella, Giuseppe D’Ambrosio, Davide Schiavo, Adriana Savarese, Fabrizio Serpico, Antonio Cossia, Ivana Maione, con la partecipazione di Sebastiano Somma.