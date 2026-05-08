“Rusalka” di Dvořák

Al Teatro alla Scala di Milano nel 2023 è andata in scena “Rusalka” di Antonín Dvořák, opera in tre atti su libretto di Jaroslav Kvapil da La sirenetta di Hans Christian Andersen, Undine di Friedrich de la Motte Fouqué e La campana sommersa di Gerhart Hauptmann.
L’opera viene proposta da Rai Cultura sabato 9 maggio 2026 alle ore 7.50 su Rai5.
Sul podio il Maestro Tomáš Hanus.
La regia è di Emma Dante.
Le scene sono di Carmine Maringola, i costumi di Vanessa Sannino, le luci di Cristian Zucaro.
Coreografia di Sandro Maria Campagna.
Rusalka – Personaggi e interpreti
Rusalka, ninfa dell’acqua: Olga Bezsmertna;
Il principe: Dmitry Korchak;
La principessa straniera: Elena Guseva;
Vodník, lo spirito delle acque: Jongmin Park;
Ježibaba, la strega: Okka von der Damerau;
Il guardiacaccia: Jiří Rajniš;
Lo sguattero: Svetlina Stoyanova;
Prima ninfa del bosco: Hila Fahima;
Seconda ninfa del bosco: Juliana Grigoryan;
Terza ninfa del bosco: Valentina Pluzhnikova;
Il cacciatore: Ilya Silchukou.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.
Maestro del Coro Alberto Malazzi.