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“Semplicemente Fiorella”, su Rai1 Fiorella Mannoia

Redazione
di Redazione
Fiorella Mannoia, “Semplicemente Fiorella”

Su Rai1 venerdì 22 maggio 2026 in prima serata Fiorella Mannoia con “Semplicemente Fiorella”, un evento di grande musica e spettacolo tenutosi a Roma, alle Terme di Caracalla.

Tanti gli ospiti e gli amici sul palco.

Insieme a Fiorella artisti come Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Beppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale, Tiromancino.

Insieme ad una band, sul palco l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

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