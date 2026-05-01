“Someone like you – L’eco del cuore”, film su Rai1

Su Rai1 venerdì 1 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Tiller Russell dal titolo “Someone like you – L’eco del cuore“, tratto dal romanzo di Karen Kingsbury.
Someone like you – L’eco del cuore – La trama
Il giovane architetto Dawson Gage perde la sua migliore amica, London Quinn.
Travolto dal dolore, Dawson scopre che London ha una sorella gemella, separata da lei alla nascita.
Dawson inizia, così, a cercarla per tentare di placare il proprio dolore.
Il cast
Nel cast: Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins, Robyn Lively, Bart Johnson, Scott Reeves, Austin Robert Russell, Brandon Hirsch, Mary Marguerite Hall.