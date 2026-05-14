“Splendida cornice” – Gli ospiti – 14 maggio

Su Rai3 giovedì 14 maggio 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.
Gli ospiti
Tanti gli ospiti del programma:
l’astronauta Luca Parmitano; Claudio Gregori, in arte Greg, che porta in scena una sua versione di “Svalutation”; l’attore e conduttore Paolo Kessisoglu; Brunori Sas, tra racconto personale, spettacolo e musica d’autore.
In collegamento dal Teatro Antico di Siracusa intervengono Paolo Fresu, Rita Marcotulli e Maria Sciola, per un momento musicale dedicato ai canti popolari sardi e siciliani.
Omar Hamad, cofondatore della Phoenix Library, la Biblioteca di Gaza, in collegamento per una testimonianza culturale e civile.
Il pubblico, come sempre, è protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confrontano con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.
Ad impreziosire la puntata non mancano la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.