“Splendida cornice” – Ospiti della puntata del 7 maggio

Su Rai3 giovedì 7 maggio 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti del programma:

l’attore Willem Dafoe, che presenta il documentario “Willem Dafoe. Autobiografia dell’avanguardia”, disponibile su RaiPlay; Jasmine Trinca, al cinema nel nuovo film di Francesca Archibugi “Illusione”; Vinicio Capossela, impegnato nel progetto basato sul radiodramma “Sotto il bosco di latte” del poeta gallese Dylan Thomas; Frankie hi-nrg mc, con il suo nuovo album dal titolo “Voce e batteria”; Elio e le Storie Tese, che presentano la nuova edizione del “Concertozzo”, evento che unisce musica e inclusione sociale, e che si esibiscono nel corso della puntata; Camilla Boniardi, in arte Camihawke, per un momento dedicato a Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

In collegamento da Los Angeles lo stand-up comedian Francesco De Carlo, che parla del suo libro “I malviventi” e dei suoi prossimi progetti.

Nel corso della serata, spazio alla performance dal vivo con la danza di Piera Nicoletti Altimari, protagonista dell’esibizione video-coreografica “Lacuna”.

Il pubblico, come sempre, è protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confrontano con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.

Ad impreziosire la puntata non mancano la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.