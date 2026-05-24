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Su Rai1 “Cercasi tata disperatamente” – La trama

Redazione
di Redazione
Cercasi tata disperatamente

Per la serie “Purchè finisca bene”, su Rai1 domenica 24 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Laura Chiossone dal titolo “Cercasi tata disperatamente”, con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti.

Purchè finisca bene – Cercasi tata disperatamente

Marta Sironi è una trentacinquenne con un sogno ostinato: diventare una comica.
Dopo aver partecipato senza successo all’ennesimo concorso di stand-up comedy, si ritrova senza lavoro e senza casa.

Fabiana, la sua migliore amica, la ospita ma con la promessa che dia una svolta alla sua vita in soli tre giorni.

Marta non solo viene ripescata al concorso, ma trova anche un tetto, trasformandosi in una tata tedesca severa e altamente qualificata, “Frau Klara”. Lorenzo Nuti, un bel vedovo quarantacinquenne, ha, infatti, bisogno di un’educatrice inflessibile per i suoi due figli, Chiara e Luigi.
Ma i ragazzi presto scoprono la verità.

Tra colpi di scena e piccole bugie, la convivenza non sarà facile.

Nel cast Elena Radonicich, Giorgio Pasotti, Giulietta Rebeggiani, Leo Besozzi, Alessio Praticò, Riccardo Maria Manera, Piera Russo, Domenico Pinelli, Pietro Delle Piane e con la partecipazione di Neri Marcorè.

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