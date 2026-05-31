Su Rai1 il film “Meglio tardi che mai” – Trama e cast

Per il ciclo “Purchè finisca bene”, su Rai1 domenica 31 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Giuseppe Curti dal titolo “Meglio tardi che mai”, con Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti.

Purchè finisca bene – Meglio tardi che mai

Marco, attore brillante ma egocentrico, viene travolto dalle polemiche dopo aver offeso una collega sul set.

Sollecitato dal suo agente a “redimersi”, accetta la vecchia proposta di sua zia di insegnare teatro nel carcere di Bassano del Grappa.

Ad aspettarlo trova zia Tina, assistente sociale e aspirante Miss Marple, nonché dispensatrice di perle di saggezza. Ma la missione in carcere non si rivela affatto facile.

Lì ritrova Arianna, il suo grande amore giovanile, oggi reclusa ingiustamente per una truffa legata all’azienda di famiglia.

Lentamente, il teatro diventa per le detenute palcoscenico di seconde occasioni: per Arianna opportunità di riscatto e di poter dimostrare la propria innocenza, per Marco di riscoprire il valore della recitazione.

A complicare tutto, però, c’è Francesco, l’avvocato di Arianna che nasconde più di un’insidia.

Mentre il teatro ridarà voce e identità a chi credeva di averle ormai perse, Marco e Arianna dovranno capire se è davvero troppo tardi per riscrivere il loro finale.

Nel cast Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda, Camilla Filippi, Gabriele Cirilli, Claudio Corinaldesi e con la partecipazione straordinaria di Sergio Assisi.