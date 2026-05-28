Su Rai1 un film su Alberto Sordi – Il cast

È dedicato ad Alberto Sordi il film di Luca Manfredi in onda su Rai1 giovedì 28 maggio 2026 in prima serata.

Un “gigante” del nostro cinema, uno dei più amati e apprezzati artisti che ha contribuito a rendere grande la commedia all’italiana.

Permette? Alberto Sordi racconta i vent’anni in cui il giovane Alberto Sordi è diventato l’Albertone nazionale, l’uomo che – come disse Ettore Scola – “non ci ha mai permesso di essere tristi”.

Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio.

In quegli anni stringe un’amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo dirigerà ne Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni, si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo interpretando il personaggio Nando Moriconi, l’indimenticabile Americano a Roma.

Un attore straordinario che ha portato sul grande schermo una serie di personaggi indimenticabili.

Il cast

Nel cast del film “Permette? Alberto Sordi“: Edoardo Pesce nel ruolo del giovane Alberto, Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Martina Galletta nel ruolo di Giulietta Masina, Francesco Foti nel ruolo di Vittorio De Sica, Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi. Nei panni della mamma di Sordi troviamo Paola Tiziana Cruciani mentre Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso sono le sorelle e il fratello di Sordi.Giorgio Colangeli interpetra il padre.