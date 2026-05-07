Su Rai5 “Lucia di Lammermoor” di Donizetti

Rai Cultura propone giovedì 7 maggio 2026 alle ore 23.16 su Rai5 “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti.
Lo spettacolo è andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2023.
Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.
La regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos, le luci di Vinicio Cheli, video di Eric Duranteau. Collaboratrice del regista e drammaturga Anne Blancard.
L’opera, composta da Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano tratto dal romanzo The Bride of Lammermoor di Sir Walter Scott, è stata rappresentata la prima volta nel 1835 al Teatro di San Carlo di Napoli.
Lucia di Lammermoor – Personaggi e interpreti
Lucia: Lisette Oropesa;
Edgardo: Juan Diego Flórez;
Enrico: Boris Pinkhasovich;
Arturo: Leonardo Cortellazzi;
Raimondo: Michele Pertusi;
Alisa: Valentina Pluzhnikova;
Normanno: Giorgio Misseri.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.
La regia televisiva è di Arnalda Canali.