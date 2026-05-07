Su Rai5 “Lucia di Lammermoor” di Donizetti

Lucia di Lammermoor – Lisette Oropesa e Juan Diego Flórez – Ph. Brescia e Amisano @ Teatro alla Scala

Rai Cultura propone giovedì 7 maggio 2026 alle ore 23.16 su Rai5 “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2023.

Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.

La regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos, le luci di Vinicio Cheli, video di Eric Duranteau. Collaboratrice del regista e drammaturga Anne Blancard.

L’opera, composta da Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano tratto dal romanzo The Bride of Lammermoor di Sir Walter Scott, è stata rappresentata la prima volta nel 1835 al Teatro di San Carlo di Napoli.

Lucia di Lammermoor – Personaggi e interpreti

Lucia: Lisette Oropesa;

Edgardo: Juan Diego Flórez;

Enrico: Boris Pinkhasovich;

Arturo: Leonardo Cortellazzi;

Raimondo: Michele Pertusi;

Alisa: Valentina Pluzhnikova;

Normanno: Giorgio Misseri.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

La regia televisiva è di Arnalda Canali.