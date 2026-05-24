Su Rai5 “Tancredi” di Gioachino Rossini

Rai Cultura propone domenica 24 maggio 2026 alle ore 8.12 su Rai5 l’opera di Gioachino Rossini “Tancredi“, melodramma eroico in due atti su libretto di Gaetano Rossi tratto dall’omonima tragedia di Voltaire.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma nell’ambito della Stagione 2025/2026.

Veronica Pivetti introduce l’opera di Rossini.

Sul podio il Maestro Michele Mariotti.

La regia è di Emma Dante, che rilegge il mito di Tancredi ambientandolo in un piccolo teatrino di pupi siciliani.

Le scene sono di Carmine Maringola, i costumi di Emma Dante e Chicca Ruocco, le luci di Luigi Biondi, i movimenti coreografici di Manuela Lo Sicco.

“Tancredi” è stato rappresentato la prima volta a Venezia, al Teatro La Fenice, nel febbraio 1813.

Tancredi – Personaggi e interpreti

Argirio: Antonino Siragusa;

Tancredi: Carlo Vistoli;

Orbazzano: Luca Tittoto;

Amenaide: Martina Russomanno;

Isaura: Ekaterine Buachidze;

Roggiero: Maria Elena Pepi.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro Ciro Visco.