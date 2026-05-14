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Su Rai5 un documentario su Enzo Jannacci

Redazione
di Redazione
Enzo Janacci

Su Rai5, giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21.26, va in onda il documentarioEnzo Jannacci – Vengo anch’io” di Giorgio Verdelli.

Un ritratto a tutto tondo di Enzo Jannacci, artista dai mille talenti: musicista, cantautore, cabarettista, sceneggiatore, attore.

Nel documentario cantanti, attori e artisti raccontano le qualità di questo straordinario protagonista dello spettacolo italiano, dal carattere geniale, ironico e fuori dagli schemi. Tra questi Diego Abatantuono, J-Ax, Cochi Ponzoni, Vasco Rossi, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Ligabue, Nino Frassica, Francesco Gabbani e tanti altri. 

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