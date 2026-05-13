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“Succede anche nelle migliori famiglie”, la trama del film – Rai1

Redazione
di Redazione
Succede anche nelle migliori famiglie

Su Rai1 mercoledì 13 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di e con Alessandro Siani dal titolo “Succede anche nelle migliori famiglie”.

Succede anche nelle migliori famiglie – La trama

Davide Di Rienzo, laureato in Medicina come suo padre, che però è un medico eccellente, fa il volontario alla Caritas. Considerato la pecora nera della famiglia, conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una delusione amorosa e l’altra.

Un giorno il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo.

Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Sarà stato il calore e l’amore dei figli? Non proprio, quanto più un nuovo, imminente, matrimonio: il suo.

Lina, infatti, intende sposarsi la settimana seguente con il signor Angelo Cederna, amichetto e fidanzatino d’infanzia.
Chi è quest’uomo? I tre fratelli vogliono vederci più a fondo.

Nel cast Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania, Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma.

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