“The Old Oak”, film su Rai3 – Trama e cast

Per il ciclo “Il grande cinema d’autore”, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21.20 su Rai3 va in onda il film di Ken Loach dal titolo “The Old Oak”.

The Old Oak – La trama

The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l’ultimo pub rimasto, è anche l’unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino.

Il proprietario del pub, TJ Ballantyne riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio.

TJ fa amicizia con una giovane siriana, Yara, munita di macchina fotografica.

Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?

Nel cast Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris Mcglade, Col Tait, Jordan Louis, Chrissie Robinson, Chris Gotts, Jen Patterson, Arthur Oxley, Joe Armstrong, Andy Dawson, Maxie Peters.