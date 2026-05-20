TIM Battiti Live Spring – 20 maggio – I cantanti dell’ultima puntata

Su Canale 5 mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata ultimo appuntamento con “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
Alla conduzione Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin.
Nel corso della terza puntata si esibiscono sul palco: Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay, The Kolors, Emis Killa, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano, Mr. Rain.
Le tre puntate del programma sono state realizzate nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara.