“TIM Battiti Live Spring” – I cantanti della seconda serata

Su Canale 5 mercoledì 6 maggio 2026 in prima serata nuovo appuntamento con “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
Alla conduzione Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin.
Nel corso della seconda puntata si esibiscono sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.
Le tre puntate del programma sono state realizzate nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara.