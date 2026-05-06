HomeTelevisioneTIM Battiti Live Spring in tv - I cantanti della seconda serata
Televisione

TIM Battiti Live Spring in tv – I cantanti della seconda serata

Redazione
di Redazione
TIM Battiti Live Spring

Su Canale 5 mercoledì 6 maggio 2026 in prima serata nuovo appuntamento con “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.

Alla conduzione Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin.

Nel corso della seconda puntata si esibiscono sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.

Le tre puntate del programma sono state realizzate nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara.

Mostre

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei