“Tutti i sogni ancora in volo”, Massimo Ranieri su Rai1 – Gli ospiti

Su Rai1 sabato 30 maggio 2026 in prima serata “Tutti i sogni ancora in volo”, con Massimo Ranieri.
Un grande show che vuole omaggiare il “varietà” di una volta, un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre.
Ad accompagnare Massimo Ranieri in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà Rocío Muñoz Morales.
Ospiti della puntata artisti della scena musicale italiana come Gianni Morandi, Diodato, Noemi, The Kolors.
La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. La regia televisiva è di Duccio Forzano.
L’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Dirige il corpo di ballo Grazia Cundaria, che ha ideato le coreografie.