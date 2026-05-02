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“Un amore a 5 stelle”, su Rai Movie un film con Jennifer Lopez – La trama

Redazione
di Redazione
Un amore a cinque stelle

Su Rai Movie sabato 2 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Wayne Wang dal titolo “Un amore a 5 stelle”, con Jennifer Lopez.

Un amore a 5 stelle – La trama

Marisa Ventura è una donna che lavora come cameriera in un hotel di lusso di Manhattan.

Un giorno, quasi per gioco, indossa l’esclusivo cappotto di una cliente. È un attimo, ma basta a cambiare il corso degli eventi. Chris Marshall, affascinante candidato al Senato in visita a New York, la scambia per una ricca ospite dell’albergo.

L’equivoco accende una scintilla inattesa.

Nel cast Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Bob Hoskins, Natasha Richardson, Alan Silvestri, Stanley Tucci.

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