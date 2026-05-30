“Un matrimonio mostruoso” – Rai Movie

Rai Movie propone sabato 30 maggio 2026 alle ore 21.10 il film diretto Volfango De Biasi dal titolo “Un matrimonio mostruoso”, il sequel della commedia fantasy “Una famiglia mostruosa”.

Un matrimonio mostruoso – La trama

Non è sempre vero che se ne vanno i migliori. È passato a miglior vita Nando, capofamiglia del clan Cornicioni. Sembra che, per una tragica fatalità, sia finito in una doccia di cemento a presa rapida.

Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. I parenti, affranti, ignorano che Nando non è nell’aldilà ma in un lontano paradiso fiscale.

L’unica a sapere è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del “defunto” marito.

Stella decide di approfittare della crisi matrimoniale tra il consuocero Vladimiro e Brunilde, riuscendo a scalzare nel cuore del vampiro la strega. Ma Brunilde non si dà per vinta… è pronta a tutto per salvare il suo secolare matrimonio.

Nel cast Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Claudio Greg Gregori, Paolo Calabresi, Sara Ciocca, Vincenzo Sebastiani, Irene Girotti, Mattia Lucentini.