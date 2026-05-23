HomeTelevisione“Una famiglia mostruosa”, film su Rai Movie - La trama
Televisione

“Una famiglia mostruosa”, film su Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Una famiglia mostruosa

Su Rai Movie sabato 23 maggio 2023 alle ore 21.10 va in onda il film di Volfango De Blasi dal titolo “Una famiglia mostruosa”.

Una famiglia mostruosa – La trama

Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il giovane arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia.

Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie.

Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

Nel cast Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet, Pippo Franco.

Mostre

“Van Dyck l’Europeo”, mostra a Palazzo Ducale di Genova

"Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra"
Read more

A Chiavari una mostra di Alessandra Gasparini

Mostra “Coup de foudre” di Alessandra Gasparin
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei