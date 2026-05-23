“Una famiglia mostruosa”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie sabato 23 maggio 2023 alle ore 21.10 va in onda il film di Volfango De Blasi dal titolo “Una famiglia mostruosa”.
Una famiglia mostruosa – La trama
Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il giovane arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia.
Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie.
Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?
Nel cast Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet, Pippo Franco.