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After Life – Qual è il tuo ricordo più bello?

Redazione
di Redazione
After Life

Sarà al cinema il 29, 30 giugno e 1 luglio 2026 il film del regista giapponese Hirokazu Kore-Eda dal titolo “After Life – Qual è il tuo ricordo più bello?“.

After Life – La trama

Da qualche parte tra cielo e terra, un gruppo di “guide” ha il compito di aiutare le anime dei nuovi defunti a ricordare un momento particolare della loro vita.

Gli istanti prescelti – il romantico primo appuntamento, l’ultima sigaretta, una semplice serata a casa – andranno a costituire l’unico e solo ricordo che ognuno di loro porterà con se nell’aldilà per sempre.

Scheda film

Titolo: After Life – Qual è il tuo ricordo più bello?
Regia: Hirokazu Kore-Eda
Cast: Arata Iura, Erika Oda, Susumu Terajima, Takashi Naitô, Kyoko Kagawa, Kei Tani, Takatoshi Naito, Tōru Yuri, Yusuke Iseya, Sayaka Yoshino
Durata: 98 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: BIM Distribuzione
Data di uscita: 29, 30 giugno e 1 luglio 2026

Trailer

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