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Al cinema il film “Allora balliamo”

Redazione
di Redazione

È al cinema dal 18 giugno 2026 il film di Amélie Bonnin dal titolo “Allora balliamo“.

Allora balliamo – La trama

Cécile sta per realizzare il suo sogno, aprire il suo ristorante gourmet a Parigi. Ma, a causa di un malessere del padre, deve tornare al villaggio della sua infanzia.

Lontana dal fermento parigino, incontra il suo amore di gioventù.

I ricordi riaffiorano e le sue certezze vacillano…

Scheda film

Titolo: Allora balliamo
Regia: Amélie Bonnin
Cast: Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin, Tewfik Jallab, Dominique Blanc, Mhamed Arezki, Pierre-Antoine Billon, Amandine Dewasmes
Durata: 98 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Fandango Distribuzione
Data di uscita: 18 giugno 2026

Trailer

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