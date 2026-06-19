Al cinema il film “Allora balliamo”

È al cinema dal 18 giugno 2026 il film di Amélie Bonnin dal titolo “Allora balliamo“.
Allora balliamo – La trama
Cécile sta per realizzare il suo sogno, aprire il suo ristorante gourmet a Parigi. Ma, a causa di un malessere del padre, deve tornare al villaggio della sua infanzia.
Lontana dal fermento parigino, incontra il suo amore di gioventù.
I ricordi riaffiorano e le sue certezze vacillano…
Scheda film
Titolo: Allora balliamo
Regia: Amélie Bonnin
Cast: Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin, Tewfik Jallab, Dominique Blanc, Mhamed Arezki, Pierre-Antoine Billon, Amandine Dewasmes
Durata: 98 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Fandango Distribuzione
Data di uscita: 18 giugno 2026