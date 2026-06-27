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Al cinema il film “Piccolo miracolo”, con Marco D’Amore e Greta Scarano

Redazione
di Redazione
Piccolo miracolo

Al cinema dal 25 giugno 2026 il nuovo film di Guido Chiesa dal titolo “Piccolo miracolo“, con Marco D’Amore e Greta Scarano.

Il film è ispirato all’opera letteraria “La grazia del demolitore” di Fabio Bartolomei.

Piccolo miracolo – La trama

Davide Lancia, ricco quarantenne dai gusti raffinati e un debole per tutto ciò che è bello, deve la sua fortuna al fatto di essere figlio di uno dei più potenti e spregiudicati costruttori romani.

Il padre, per spronarlo, gli offre l’occasione per dimostrare finalmente di poter essere il degno erede del suo impero: dovrà demolire una palazzina malandata e realizzare al suo posto un edificio di lusso.
Un affare al quale Davide non può rinunciare.

Nella palazzina però vive ancora una inquilina che non intende lasciare il suo appartamento: Ursula, una donna cieca, bella, determinata e battagliera.

L’incontro con Ursula scompaginerà i piani di Davide e gli permetterà di aprirsi a un nuovo modo di vedere le cose.

Scheda film

Titolo: Piccolo miracolo
Regia: Guido Chiesa
Cast: Marco D’Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli, Mariangela D’Abbraccio, Laura Adriani, Pierluigi Gigante, Gian Marco Tognazzi, Francesca Antonelli
Durata: 108 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 25 giugno 2026

Trailer

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